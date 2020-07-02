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Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı

Koç Zeljko Obradovic'in ayrılığından sonra Sarunas Jasikevicius'u başantrenörlük koltuğunda görmek isteyen Fenerbahçe Beko'ya taraftarları üzecek haber geldi. Zalgiris'ten ayrılan Litvanyalı çalıştırıcı, Svetislav Pesic ile yollarını ayıran FC Barcelona'nın yolunu tuttu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

02.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:28

Efsane çalıştırıcı Zeljko Obradovic'in ayrılığından sonra Zalgiris'in başarılı koçu Sarunas Jasikevicius'a yönelen Fenerbahçe Beko'ya taraftarları üzecek haber geldi. Litvanyalı çalıştırıcı, kaybedilen İspanya Ligi finali sonrası Svetislav Pesic'i gönderen Barcelona'nın yeni koçu oldu.

Katalan ekibi, yaptığı resmi açıklamada Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

ZALGIRIS'TEN TEŞEKKÜR

Zalgiris, düşük bütçesine rağmen Zalgiris'te başantrenörlük yaptığı 6 yılda takımını 2018 yılında Final Four'a çıkaran Sarunas Jasikevicius'a teşekkürlerini sundu. Kaunas ekibi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüm hatıralar için teşekkürler koç" ifadelerine yer verdi.

7 YIL SONRA KOÇ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Kariyerinde iki dönem Barcelona'da oynayan Sarunas Jasikevicius, 7 yıl sonra Katalan ekibine geri göndü. 44 yaşındaki koç, son olarak oyunculuk döneminde 2012/13 sezonu sırasında Barcelona formasını giyiyordu.

Jasikevicius, 2000-2003 yıllarında da ter döktüğü Barcelona'da 2003 EuroLeague şampiyonluğu kazanmıştı. Saras'ın Barcelona formasıyla 2 İspanya Ligi ve 3 İspanya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor.

Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
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