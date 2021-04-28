Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti

Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Seride durumu 3-0 yapan CSKA ise Final Four'a kalan ilk takım oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya) xx, Sasa Pukl (Slovenya) xx, Tomasz Trawicki (Polonya) xx

Fenerbahçe Beko: Nando de Colo xxx 22, Marko Guduric xx 10, Tarık Biberovic x 7, Jan Vesely xx 8, Ahmet Düverioğlu x 2, Dyshawn Pierre x 6, Danilo Barthel x, Lorenzo Brown x 2, Melih Mahmutoğlu x 7, Kyle O'Quinn x 4, Jarell Eddie x

Başantrenör: Igor Kokoskov

CSKA Moskova: Nikita Kurbanov x 2, Tornike Shengelia xx 6, Daniel Hackett x 3, Janis Strelnieks xx, Michael Eric xx, Will Clyburn xxxx 34, Gabriel Lundberg xxxx 22, Johannes Voigtmann xx 11, Darrun Hilliard xx 7

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-44 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 50-71 (CSKA Moskova lehine)

(Turgay Kılıç/İHA)

Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti
Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:08:13. #1.15#

title