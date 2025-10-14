Fenerbahçe Beko Dubai Basket hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Dubai Basket maçı CANLI nereden izlenir?

Fenerbahçe Beko – Dubai Basket mücadelesi, THY Euroleague kapsamında 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayıncı kuruluş ve platform bilgilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Beko Dubai Basket maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?

FENERBAHÇE BEKO VS DUBAI BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor! Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basket'i konuk ediyor. Basketbol tutkunları, bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek için yayın ve saat bilgilerini merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAI BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Dubai Basket arasında oynanacak Euroleague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, maçı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecekler.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Platform aboneleri, mobil uygulama veya web üzerinden maçı canlı takip edebilir.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

üzerinden izlenebilmektedir. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAI BASKET MAÇI HANGİ GÜN?

Zorlu Euroleague mücadelesi 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAI BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 20:45 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAI BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

THY Euroleague kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'da Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.