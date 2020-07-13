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Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel'i transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Danilo Barthel'i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel'i transfer etti
13.07.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:36

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Danilo Barthel'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen 2,08 metre boyundaki Danilo Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Uzun forvet, 2016'da Skyliners ile FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

"Çok heyecanlıyım"

Transferinin duyurulmasının ardından bir açıklama yapan Barthel, "Fenerbahçe Beko'ya geldiğim için çok heyecanlıyım. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki atmosferin harika ve benzersiz olduğunu biliyorum. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyor ve hep birlikte başarılı bir sezon geçirebilmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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