Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
16.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:48
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:45 'de Fenerbahçe Beko - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 20:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'i 45 geçe başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı bugün saat 20:45'de beIN Sports Haber kanalında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.