Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:45 'de Fenerbahçe Beko - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?