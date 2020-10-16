Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

16.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:48
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:45 'de Fenerbahçe Beko - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 20:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'i 45 geçe başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı bugün saat 20:45'de beIN Sports Haber kanalında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.

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