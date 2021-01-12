Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:45 'de Fenerbahçe Beko - Baskonia mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Baskonia saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Baskonia basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 20:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8:45'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak.