Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

12.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:40
Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:45 'de Fenerbahçe Beko - Baskonia mücadelesi olacak. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Beko - Baskonia saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Fenerbahçe Beko - Baskonia basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Baskonia ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 20:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:40:25. #1.14#
title