Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Kolej serisi kaç kaç?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Kolej serisi kaç kaç?
Sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Kolej serisi kaç kaç?
FENERBAHÇE BEKO BAHÇEŞEHİR KLJ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Klj arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı maç izlenebilecek. Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Klj maçı, saat 20:30 başlayacak.
Fenerbahçe Beko ve Bahçeşehir Klj, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO BAHÇEŞEHİR KAÇ KAÇ?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti ve seride1-0 önegeçti. Seride 2 galibiyet alan turu atlayacak.