Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? 14 Ocak Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı neden yok?

Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Fenerbahçe Beko - Alba Berlin basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

THY EUROLEAGUE MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇ NEDEN YOK?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde bugün 14 Ocak Salı saat 20:45 'de başlayacaktı.

GEÇEN HAFTA ERTELENEN BASKETBOL MAÇLARI HANGİSİYDİ?

ALBA Berlin-Panathinaikos

Anadolu Efes-FC Bayern Münih

Zalgiris Kaunas-Olympiakos

Real Madrid-UNICS Kazan

Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria

ASVEL-Monaco

Kızılyıldız-Fenerbahçe

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