Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı
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Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı

23.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:49
Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı

beIN Media Group şirketi, Fenerbahçe'ye "markaya tecavüz" istemli dava açmış ve mahkeme "be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde "ihtiyati tedbir talebinin kabulüne" karar vermişti. Sarı-lacivertliler bugün yaptığı açıklamayla tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

beIn Sports'la mahkemelik olan Fenerbahçe, "be Fair" sloganı için verilen tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

"HAKLI VE MEŞRU TEPKİMİZ SÜRECEK"

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Kulübümüz tarafından, Süper Lig'in 18.haftasında 10 Ocak 2021 tarihinde oynanan Karagümrük- Konyaspor maçında, Kulübümüze karşı küfürlü tezahüratın canlı yayında ekrana getirilmesi üzerine; beIN Sports'un bir süredir Fenerbahçe aleyhine attığı tamamına karşı bir duruş olarak "Be Fair" ("Adil Ol") sloganıyla tepki konulmuştur.

Kulübümüzün ortaya koyduğu bu tavır ve süreç üzerine beIN Sports, bu sloganın kullanılmasının fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek Kulübümüz aleyhine 'Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde' dava açmış ve mahkemece sloganın kullanımının tedbiren durdurulması kararı verilmişti.

Bu tedbir kararına karşı Kulübümüz tarafından yapılan itiraz üzerine "Be Fair" sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararı mahkemece kaldırılmıştır.

Adil ve tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan beIN Sports bu ve benzeri haksız ve taraflı eylemlerinden vazgeçmediği sürece, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı

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