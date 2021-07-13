Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Çarşamba günü birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı. Toplantıda Volkan Demirel'in ayrılık kararının duyurulacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Çarşamba günü 11:15'te gerçekleştirilecek basın toplantısında Volkan Demirel'in ayrılık kararını açıklaması bekleniyor.
VOLKAN DEMİREL AYRILIK KARARI ALDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı. A Spor'un iddiasına göre ayrılık kararı alan Volkan Demirel, Ali Koç ile birlikte basın toplantısında kararını duyuracak.