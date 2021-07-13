Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Çarşamba günü birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı. Toplantıda Volkan Demirel'in ayrılık kararının duyurulacağı öğrenildi.