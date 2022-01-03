Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın son maçlarda istifaya davet ettiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, TEDAVİSİNE EVİNDE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Ali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğuna yer verilirken, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edeceği ifade edildi. Koç, 2021 yılının Nisan ayında yine koronavirüse yakalanmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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