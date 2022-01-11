Ali Koç: Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz

Ali Koç sözlerini, "Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız." ifadeleri ile bitirdi. Başkan Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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