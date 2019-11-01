Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

01.11.2019 00:11

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Koç, "Babanız Rahmi Koç çok iyi bir Beşiktaşlı. Aranızda şakalaşma oluyor mu?" sorusuna, "Benim Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır. Babam son derece demokrat bir insandır. Bu işe girmemi hiç desteklemedi ama girdikten sonra destekliyor. Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli. Aramızda yapıcı bir rekabet var."cevabını verdi.

Rahmi Koç

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLUR"

Trabzonspor'un gençleşme projesini öven Ali Koç, sezona iyi bir giriş yapamayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın da sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağına inandığını belirtti.