F.Bahçe basını bombaladı! Yönetici Metin Sipahioğlu, küfürden bile ağır sözlerle medyayı hedef aldı
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F.Bahçe basını bombaladı! Yönetici Metin Sipahioğlu, küfürden bile ağır sözlerle medyayı hedef aldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertli kulüpten kumpas davasından çıkan ağır hapis cezalarının ardından 3 Temmuz döneminde çeşitli haberler yapan basın kurumlarına ağır yanıt verildi. Fenerbahçe, o dönemin gazete küpürlerini 'öncesi ve sonrası' olarak paylaşırken, "Alevli toplarınızı üfleyerek mi söndürdünüz?" notu düştü. Bu gönderiyi alıntılayan yönetici Metin Sipahioğlu da, "Üç maymunu oynayan şerefsizler" ifadesiyle gönderme yaptı.

Kumpas davasının etkileri sürmeye devam ediyor. Dünya basınında çıkan haberleri paylaşan Fenerbahçe, yine basınla ilgili gönderme yaptı. Sarı-Lacivertliler, 3 Temmuz döneminde kulübe yönelik olumsuz haberler yapan gazetelerin küpürlerini, çıkan ağır kararların ardından 'öncesi ve sonrası' notuyla paylaştı. O dönemde çeşitli haberler yapanlara, "Alevli toplarınızı üfleyerek mi söndürdünüz?" göndermesi yapıldı.

Fenerbahçe basını bombaladı! Yönetici Sipahioğlu, 'Üç maymunu oynayan şerefsizler' paylaşımı yaptı

"DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Yönetici Metin Sipahioğlu, "Topuyla tüfeğiyle, hain terör örgütü ile beraber üzerimize saldıran ve bugün 3 maymunu oynayan 'şerefsizler'... Sizler neredesiniz? "Üfledi" mi Fenerbahçe hepinizi (!) Daha yeni başlıyor..." paylaşımı yaptı. Bu Tweet, kısa süre içinde büyük etkileşim aldı.

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Ömer Özarslan
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