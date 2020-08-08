Fenerbahçe, Barış Sungur'u transfer etti
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan genç futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
08.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:41
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan genç futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.
Kaynak: AA