Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi gidecek Konferans Ligi'ne mi? Bu sorunun cevabı Beşiktaş'ta saklı

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Ligi üçüncü tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılacak. Eğer finalde Antalyaspor galip gelirse Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Süper Lig'in sona ermesiyle beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu. 2020-2021 sezonunun son haftasına Kayserispor deplasmanında giren Fenerbahçe, rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 84 puanlı şampiyon Beşiktaş ve 84 puanlı ikinci Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamladı

BEŞİKTAŞ'A MAHKUM

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

ANTALYA FİNALE ODAKLANDI

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Antalyaspor bu kupayı çok önemsiyor... Bu ihtimal gerçekleşirse Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

KAZANAN DİREKT GİDİYOR

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.