Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi 1. grup maçları sona erdi. Maçların ardından temsilcilerimizin puan durumları ve gruptaki sıralaması merak edildi. Gruptaki puan durumu merak edilen takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu ve detayları haberimizde...
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? FB gruptan 1. çıkar mı? FB puanı kaç? Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Fenerbahçe D grubunda bulunuyor. Şuanda 1 puana sahip ve grupta 2. sırada yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- Olympiakos : 3 puan
- Fenerbahçe : 1 puan
- Eintracht Frankfurt : 1 puan
- Royal Antwerp : 0 puan
Bu puan durumuna göre temsilcimiz Fenerbahçe 1 puanla grupta 2. sırada yer almaktadır.
Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.