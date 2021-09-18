Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi 1. grup maçları sona erdi. Maçların ardından temsilcilerimizin puan durumları ve gruptaki sıralaması merak edildi. Gruptaki puan durumu merak edilen takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu ve detayları haberimizde...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? FB gruptan 1. çıkar mı? FB puanı kaç? Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Fenerbahçe D grubunda bulunuyor. Şuanda 1 puana sahip ve grupta 2. sırada yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • Olympiakos : 3 puan
  • Fenerbahçe : 1 puan
  • Eintracht Frankfurt : 1 puan
  • Royal Antwerp : 0 puan

Bu puan durumuna göre temsilcimiz Fenerbahçe 1 puanla grupta 2. sırada yer almaktadır.

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tunç Soyer Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra
Spor Bensu Soral Halis Özkahya Burak Yılmaz Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 01:46:16. #1.12#