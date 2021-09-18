Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? FB grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? FB gruptan 1. çıkar mı? FB puanı kaç? Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe D grubunda bulunuyor. Şuanda 1 puana sahip ve grupta 2. sırada yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Olympiakos : 3 puan

Fenerbahçe : 1 puan

Eintracht Frankfurt : 1 puan

Royal Antwerp : 0 puan

Bu puan durumuna göre temsilcimiz Fenerbahçe 1 puanla grupta 2. sırada yer almaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

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