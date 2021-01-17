Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai" denildi.