Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti

THY EuroLeague'in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Asvel'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, ilk çeyreğini geride kapattığı maçta rakibini geri kalan periyotlardaki üstün oyunuyla 81-59 mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta da Olimpiakos'u mağlup eden Fenerbahçe böylece üst üste 2 maçtan da galip ayrılmış oldu.

Temsilcimizde Jan Vesely ile Marko Guduric, 16'şar sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Asvel'de ise 11 sayı atan David Lighty, takımının en skorer ismi oldu.

SIRADAKİ RAKİP KIZILYILDIZ

Fenerbahçe, gelecek hafta THY Euroleague'de Kızılyıldız'a konuk olacak.