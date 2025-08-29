Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman? Fenerbahçe Aston Villa maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica engelini aşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi lig etabında devam edecek. Yapılan kura çekiminde, temsilcimizin karşılaşacağı ekipler resmen açıklandı. Fenerbahçe Aston Villa maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

• 1. Torba : Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

• 2. Torba : Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

• 3. Torba : Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

• 4. Torba : Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

İNGİLTERE'DEN DEV RAKİP

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin ilk torbadan rakibi İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa oldu. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin lig aşamasında mücadele edeceği rakipler şöyle:

• Aston Villa

• Dinamo Zagreb (D)

• Ferencvaros

• Viktoria Plzen (D)

• Nice

• FCSB (D)

• Stuttgart

• Brann (D)

FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi fikstürü henüz açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşmanın kesin tarihi belli değil. Ancak Fenerbahçe, Aston Villa ile İngiltere'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.

8 MAÇLIK LİG AŞAMASI

Sarı-lacivertli takım lig formatında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 4'ü Kadıköy'de, 4'ü ise deplasmanda oynanacak. Fenerbahçe, ligi ilk 8 içinde tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası sıralarda yer alması halinde ise son 16'ya kalabilmek için play-off turu oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FORMAT DETAYLARI

Yeni sistemde her ekip, 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynayacak. Lig etabının sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. 9 ile 24. sıradaki takımlar arasında ise play-off turu düzenlenecek ve kazananlar son 16'ya kalacak. 24. sıra dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.