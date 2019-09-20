20.09.2019 12:19

Süper Lig 5. haftasından iki renkdaş, Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Fenerbahçe 7 puanla 3. sırada. Ankaragücü ise 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Son iki maçta 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın bilet fiyatları ve detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ve beIN Connect üzerinden sporseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 101. KEZ KARŞILAŞACAK!

Fenerbahçe ile Ankaragücü, Süper Lig'de 101. maçlarına çıkıyorlar. Geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin 63-10 gibi büyük bir galibiyet üstünlüğü göze çarpıyor. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü maçlarında ev sahibi takımı, sadece 4 kez mağlup oldu. Fenerbahçe'nin 36 kez galip geldiği İstanbul'daki maçlarda 10 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin 112 golü varken Ankaragücü 36 gol attı.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLET FİYATLARI

Öğrenci Tribünü: 35,00 TL

Migros Spor Toto Tribünü: 70,00 TL

Fenerıum Üst I Blok: 125,00 TL

Maraton Üst/Fenerıum Üst H Blok: 140,00 TL

Fenerıum Üst/Maraton Üst C-G Blok: 160,00 TL

Fenerıum Üst/Maraton ÜstD-F Blok: 170,00 TL

Fenerıum Üst/Maraton Üst E Blok: 200,00 TL

Fenerıum Alt Avıs/Maraton Alt A-I Blok: 220,00 TL

Fenerıum Alt Avıs/Maraton Alt B-H Blok: 280,00 TL

Fenerıum Alt Avıs/Maraton Alt C-G Blok: 320,00 TL

Fenerıum Alt Avıs/Maraton Alt D-F Blok: 390,00 TL

Maraton Alt E Blok: 500,00 TL

Fenerıum Alt Avıs E Blok: 550,00 TL

Misafir Tribünü: 91,00 TL