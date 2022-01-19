Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Altay maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Altay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Altay maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor