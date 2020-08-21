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Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertli ekip, yaptığı resmi açıklamada Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

21.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:04

Fenerbahçe, 2013'ten bu yana takımda yer alan milli futbolcu Alper Potuk ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamada tarafların sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiği belirtildi.

Sarı lacivertli ekibin resmi açıklaması şu şekilde:

"2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alper Potuk'a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Eskişehirspor'da başlayıp son 7 yıl içerisinde çubuklu formayı sırtına geçiren Alper, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Haber Yorumları (2)
BABAYARO: Cumhurbaşkanın müjdesi bir, bu haber iki, Sosa da gelirse 2020ye bakış açım tamamen değişir abi yaaa :))
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FB: SONUNDA BEEE :)
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