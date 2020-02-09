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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.

09.02.2020 04:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:12
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

Arena/ Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi , Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.


Bir süre sonra maçın gözlemcisi 'in bir minibüsle stadyumdan ayrıldığı görüldü.


Hakemlerin ise her zaman ayrıldığı kapıdan çıkış yapmadığı ve farklı kapıdan gittikleri belirlendi.


Kaynak: Hürriyet

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