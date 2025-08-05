Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa maçları nedeniyle ligdeki bu üç karşılaşmanın ertelendiğini kamuoyuna duyurdu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi?

SÜPER LİG'İN AÇILIŞ HAFTASINDA ERTELENEN MAÇLAR

Süper Lig'in 1. haftasında oynanması beklenen Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları, temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa maçları nedeniyle ligdeki bu üç karşılaşmanın ertelendiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ERTELENEN MAÇLARIN LİSTESİ

• Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

• Kayserispor - Beşiktaş

• Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK