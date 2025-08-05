Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarındaki eleme turu maçları nedeniyle Süper Lig'in açılış haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları hakkında kararını açıkladı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa maçları nedeniyle ligdeki bu üç karşılaşmanın ertelendiğini kamuoyuna duyurdu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi?

SÜPER LİG'İN AÇILIŞ HAFTASINDA ERTELENEN MAÇLAR

Süper Lig'in 1. haftasında oynanması beklenen Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları, temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa maçları nedeniyle ligdeki bu üç karşılaşmanın ertelendiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ERTELENEN MAÇLARIN LİSTESİ

• Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

• Kayserispor - Beşiktaş

• Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Metin Gürak emekliliğe sevk edildi, işte yeni genelkurmay başkanı
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı

Fanatikliğin geldiği son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Urfalı sanılıyordu! İbrahim Tatlıses'in kökeni bilmeyenleri şaşırtıyor

Herkes Urfalı biliyordu ama gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.