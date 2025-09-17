Fenerbahçe Alanyaspor Güven Yalçın - Cenk Tosun pozisyonu penaltı mı, el var mı?

Maçın uzatma anlarında yaşanan tartışmalı pozisyon ise gündeme damga vurdu. Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan mücadelede topun Güven Yalçın'ın eline çarpıp çarpmadığı ve pozisyonun penaltı niteliği taşıyıp taşımadığı merak konusu oldu.

ALANYASPOR İLK GOLÜ BULDU

Mücadelenin 18. dakikasında Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluştu.

ERTUĞRUL NET FIRSATA GEÇİT VERMEDİ

34. dakikada Fenerbahçe hızlı bir atak geliştirdi. Kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen Oğuz Aydın, soldan bindiren En-Nesyri'ye pasını aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

TALISCA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fred, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top savunmadan döndü. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'la görüştükten sonra pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. 57. dakikada beyaz noktaya gelen Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

SEMEDO EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Fenerbahçe aradığı golü 73. dakikada buldu. Sol kanatta Levent Mercan'ın yaptığı ortada Nelson Semedo, topu uzak köşeye göndererek ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.

EN-NESYRI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Beraberlik golünden sadece üç dakika sonra sarı-lacivertliler öne geçti. 76. dakikada Archie Brown'ın ortasında Cenk Tosun kafayla topu En-Nesyri'ye indirdi. En-Nesyri, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi.

ALANYASPOR UZATMALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alanyaspor skora denge getirdi. Yusuf'un kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Alanyaspor ise puanını 8 yaptı.

GÜVEN YALÇIN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe ile Alanyaspor maçında yaşanan Güven Yalçın pozisyonunun penaltı veya elle oynama olup olmadığına dair hakem yorumları ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.