Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecanlı bir maç daha spor severler bekliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacaklar. Karşılaşmayı izlemek isteyenler maçın detaylarını merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'd başlayacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Mert, Hakan, Sosa, Zajc, İrfan, Mesut, Valencia

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