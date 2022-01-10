Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Spor severler, Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasının detaylarını merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecanlı bir maç daha spor severler bekliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacaklar. Karşılaşmayı izlemek isteyenler maçın detaylarını merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'd başlayacak.

Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

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