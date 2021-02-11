Fenerbahçe 8 yılda 168 milyon euro harcasa da kupa kazanmayı başaramadı

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66 ülkeden, 87 futbolcu geldi ama 8 yıllık kupa hasreti bitmedi. En son 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Aykut Kocaman'la kaldıran Fenerbahçe o tarihten bu yana transfere 168 milyon euro harcadı ama başarı gelmedi.

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın, "Servet harcadı mutlu olmadı" başlıklı haberine göre; En son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon euro harcadı. Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak. Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim.

BJELİCA PARLIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında görüştüğü ancak anlaşamadığı teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvatistan'da Osijek ile anlaşmıştı. Ülkesinde fırtına gibi esen Bjelica, ligde 45 puanla zirvede yer alırken, Hırvatistan Kupası'nda çeyrek finale çıktı.