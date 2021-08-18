Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı. Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz. Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakarlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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