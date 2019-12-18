Fenerbahçe 2 golle turladı

18.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:57

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler ikinci yarıda Zanka ve Tolgay'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada son 16'ya yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA