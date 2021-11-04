Fener'in maçı hangi kanalda? Antwerp Fenerbahçe saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta istediğini alamayan Fenerbahçe, dördüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü. Peki Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı, 4 Kasım 20221 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma Antwerp'te Bosuilstadion stadyumunda olacak.

ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı, Exxen'de canlı yayınlanacak. Sporsever bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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