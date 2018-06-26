Fellaini'den Transfer Açıklaması! Yeni Takımını...

Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Marouane Fellaini, geleceğiyle ilgili kararını veriyor.

Fellaini yeni takımı için tarih verdi

Belçika'nın İngiltere ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan yıldız isim, "Sözleşmemin bitmesinden dolayı bir endişem yok. Buna alıştım. Mental olarak bununla başa çıkabilirim. Yakında gelecek sezon nerede oynayacağımı açıklayacağım. 1 Temmuz'da" ifadelerini kullandı.

Fellaini'nin adı Süper Lig'de üç büyüklerle de anılıyordu. (Ajansspor)