Felipe Melo'nun Muhteşem Palmeiras Yolculuğu

Felipe Melo, 2017'de Inter'den Palmeiras'a transfer olduğundan itibaren kısa sürede takımın liderliğini üstlendi. Melo liderliğinde tek sezonda üç şampiyonlukta dahil olmak üzere Palmeiras başarıdan başarıya koştu.

Dugout - Spor Haberleri

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