Felipe Melo'nun Muhteşem Palmeiras Yolculuğu - Haberler Spor
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Felipe Melo'nun Muhteşem Palmeiras Yolculuğu

Dugout - Haberler | Spor

Felipe Melo, 2017'de Inter'den Palmeiras'a transfer olduğundan itibaren kısa sürede takımın liderliğini üstlendi. Melo liderliğinde tek sezonda üç şampiyonlukta dahil olmak üzere Palmeiras başarıdan başarıya koştu.

Felipe Melo, 2017'de Inter'den Palmeiras'a transfer olduğundan itibaren kısa sürede takımın liderliğini üstlendi. Melo liderliğinde tek sezonda üç şampiyonlukta dahil olmak üzere Palmeiras başarıdan başarıya koştu.

Dugout - Spor Haberleri

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