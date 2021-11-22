Felipe Melo'nun Muhteşem Palmeiras Yolculuğu
Felipe Melo, 2017'de Inter'den Palmeiras'a transfer olduğundan itibaren kısa sürede takımın liderliğini üstlendi. Melo liderliğinde tek sezonda üç şampiyonlukta dahil olmak üzere Palmeiras başarıdan başarıya koştu.
Felipe Melo, 2017'de Inter'den Palmeiras'a transfer olduğundan itibaren kısa sürede takımın liderliğini üstlendi. Melo liderliğinde tek sezonda üç şampiyonlukta dahil olmak üzere Palmeiras başarıdan başarıya koştu.
Dugout - Spor Haberleri
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