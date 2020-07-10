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Feghouli ve Serdar Aziz'in cezaları onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Fenerbahçeli Serdar Aziz'in ise bir resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezası onandı.

Feghouli ve Serdar Aziz'in cezaları onandı
10.07.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Fenerbahçeli Serdar Aziz'in ise bir resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu, 10 Temmuz 2020 tarihli kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL'lik para cezasına çarptırılan Sofiane Feghouli ile bir maçtan men ve 13 bin TL para cezası alan Serdar Aziz'in cezaları için kulüplerinin yaptığı itirazların reddedildiği ve cezaların onandığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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