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Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü Fedor Smolov, çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
09.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:44

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü Fedor Smolov, sarı-lacivertli takımla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Rus basınından Polina Kuimova'ya konuşan 30 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." açıklamasını yaptı.

2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralandı.

30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.

Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.

Haber Yorumları (1)
AVCI: 14 maçta 2gol tam bize göre kesin almalıyız
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