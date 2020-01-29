Federico Dimarco kimdir? Federico Dimarco kariyeri ve performansı
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Inter forması giyen 22 yaşındaki İtalyan oyuncu Federico Dimarco'yu transfer etmek istiyor. Yaşanan gelişme sonrası spor dünyasının ilgi odağı haline gelen Federico Dimarco hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Federico Dimarco kimdir? Federico Dimarco performansı ve kariyerinin detayları...
Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çeken gelişme spor dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Peki, Federico Dimarco kimdir? İşte Federico Dimarco kariyeri ve performansı
FEDERİCO DİMARCO KİMDİR?
Federico Dimarco Doğum Tarihi: 10 Kasım 1997
Federico Dimarco Kaç Yaşında: 22 yaşında
Federico Dimarco Nereli: Milano, İtalya
Federico Dimarco Boy: 1,75 m
Federico Dimarco Kilo: 76 kg
Federico Dimarco Mevkii: Sol bek
Federico Dimarco (10 Kasım 1997 doğumlu),ve İtalya milli 21 yaş altı takımında sol bek oynayanİtalyan profesyonel futbolcudur.
Gelecek vaat eden bir genç beklenti olarak kabul edilen Dimarco, sağda da oynayabilme yeteneğine rağmen, genellikle sol arkada oynayan sol ayaklı bir savunucudur. Özellikle hızı, yorulmadan koşması, gol için gözü, güçlü ve doğru vuruşu ve oyunu yorumlama yeteneği ile tanınır, bu da ekibine defansif ve saldırgan bir şekilde yardım etmesini sağlar. Kısa boyuna ve ince fiziğine rağmen, güçlü yapıya ve iyi teknik becerilere sahiptir.
FEDERİCO DİMARCO KULÜP KARİYERİ
18/19 Inter
18/19 Parma
18/19 Inter
17/18 FC Sion
16/17 Inter
16/17 Empoli
15/16 Inter
15/16 Ascoli
15/16 Inter
14/15 Inter U19
FEDERİCO DİMARCO PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 4 maç
PERFORMANS 18/19: 14 maç, 1 gol, 4 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 10 maç, 1 gol, 2 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 13 maç, 1 asist, 2 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 26 maç, 3 gol, 7 asist, 4 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 26 maç, 1 gol, 2 sarı kart
PERFORMANS 13/14: 1 maç