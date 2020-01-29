Federico Dimarco kimdir? Federico Dimarco kariyeri ve performansı

29.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:03

Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çeken gelişme spor dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Peki, Federico Dimarco kimdir? İşte Federico Dimarco kariyeri ve performansı

FEDERİCO DİMARCO KİMDİR?

Federico Dimarco Doğum Tarihi: 10 Kasım 1997

Federico Dimarco Kaç Yaşında: 22 yaşında

Federico Dimarco Nereli: Milano, İtalya

Federico Dimarco Boy: 1,75 m

Federico Dimarco Kilo: 76 kg

Federico Dimarco Mevkii: Sol bek

Federico Dimarco (10 Kasım 1997 doğumlu),ve İtalya milli 21 yaş altı takımında sol bek oynayanİtalyan profesyonel futbolcudur.

Gelecek vaat eden bir genç beklenti olarak kabul edilen Dimarco, sağda da oynayabilme yeteneğine rağmen, genellikle sol arkada oynayan sol ayaklı bir savunucudur. Özellikle hızı, yorulmadan koşması, gol için gözü, güçlü ve doğru vuruşu ve oyunu yorumlama yeteneği ile tanınır, bu da ekibine defansif ve saldırgan bir şekilde yardım etmesini sağlar. Kısa boyuna ve ince fiziğine rağmen, güçlü yapıya ve iyi teknik becerilere sahiptir.

FEDERİCO DİMARCO KULÜP KARİYERİ

18/19 Inter

18/19 Parma

18/19 Inter

17/18 FC Sion

16/17 Inter

16/17 Empoli

15/16 Inter

15/16 Ascoli

15/16 Inter

14/15 Inter U19

FEDERİCO DİMARCO PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 4 maç

PERFORMANS 18/19: 14 maç, 1 gol, 4 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 10 maç, 1 gol, 2 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 13 maç, 1 asist, 2 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 26 maç, 3 gol, 7 asist, 4 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 26 maç, 1 gol, 2 sarı kart

PERFORMANS 13/14: 1 maç