Federer, Basel'de 10. kez şampiyon

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.

27.10.2019 19:10
Federer, Basel'de 10. kez şampiyon

İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.

Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 28. basamağındaki Alex de Minaur karşılaştı.

Federer, 20 yaşındaki rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı.

38 yaşındaki Federer, kariyerindeki 103. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
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