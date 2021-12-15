FED faiz yükseltirse dolar ne olur? FED faiz arttırırsa kripto ve Bitcoin ne olur? FED faizi artırırsa altın, dolar çıkar mı düşer mi?

FED faiz yükseltirse dolar ne olur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Koronavirüs pandemisi ile birlikte tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntılar sonrası ABD'de enflasyon rakamları oldukça yüksek çıkmıştı. Aralık FED faiz yükseltirse dolar ne olur? FED faizi artırırsa altın, dolar çıkar mı düşer mi, enflasyonu etkiler mi?

FED FAİZ YÜKSELTİRSE DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1766 dolar, en yüksek de 1774 dolar seviyesi görüldü. Saat 10.32 itibarıyla ons altın yatay seyirde ve 1767 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ GEŞMİŞTİ

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonlarına doğru Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti. Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti. Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti.

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

FED FAİZ ARTIRIRSA KRİPTO VE BITCOIN NE OLUR?

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan da var olumsuz etki edeceğine dair konuşanlar da. Bu nedenle kripto para piyasasına dair kesin bir şey söylenememekte.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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