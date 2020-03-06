Fed de koronavirüse teslim oldu

06.03.2020 05:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 05:04

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in koronavirüsün etkilerini gerekçe göstererek, yaptığı 50 baz puan ilk faiz indirimin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi.