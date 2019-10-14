Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

14.10.2019 09:42

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sisteminde rezervlerin bollaşması için ayda 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alımına başlayacağını duyurdu. New York Fed tarafından yapılacak bu Hazine kağıdı alımları 2020'nin ikinci çeyreğine kadar devam edecek.

PARA POLİTİKASI DURUŞUNDA DEĞİKLİK YOK

Hazine kağıdı alımına, kısa vadeli para piyasalarında son dönemde yaşanan aksaklıkların hedef federal fon faizinin belirlenen aralığın üst sınırına yükselmesine yanıt olarak karar verildi.

Fed, Hazine kağıdı alma kararının "teknik" olduğunu ve bunun para politikası duruşunda değişiklik anlamına gelmediğini de belirtti.

REPO İHALELERİ OCAK AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, Fed'in düzenli olarak repo ihaleleri açmaya Ocak ayına kadar devam edeceği de ifade edildi.