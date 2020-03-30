FC Barcelona'nın 2010'larda Attığı En İyi Goller FC Barcelona, 2010'lu yıllara damga vurdu. Messi, Xavi, Iniesta, Neymar, Pique, Alba, Pedro, Villa, Busquets gibi yıldızların formasını giydiği 2010lu yıllar boyunca hem İspanya hem uluslararası turnuvalara ağırlığını koyan Barcelona, on yıl boyunca yedi La Liga, altı Kral Kupası ve iki Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tam 24 kupa kaldırdı. İşte Barcelona'nın 2010'larda tüm kulvarlarda attığı en güzel goller..

FC Barcelona, 2010'lu yıllara damga vurdu. Messi, Xavi, Iniesta, Neymar, Pique, Alba, Pedro, Villa, Busquets gibi yıldızların formasını giydiği 2010lu yıllar boyunca hem İspanya hem uluslararası turnuvalara ağırlığını koyan Barcelona, on yıl boyunca yedi La Liga, altı Kral Kupası ve iki Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tam 24 kupa kaldırdı. İşte Barcelona'nın 2010'larda tüm kulvarlarda attığı en güzel goller.. Kaynak: Dugout