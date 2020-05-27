FC Barcelona'nın 2008-09 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2009'da Barça, Stadio Olimpico'da Manchester United'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve yeni bir '''Masterclass'' ortaya çıkardı. Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Kupası'na kazanarak rüya gibi bir sezon geçirdi.
27.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:11
2009'da Barça, Stadio Olimpico'da Manchester United'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve yeni bir "'Masterclass" ortaya çıkardı. Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Kupası'na kazanarak rüya gibi bir sezon geçirdi.
Kaynak: Dugout