FC Barcelona'nın 2008-09 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 2009'da Barça, Stadio Olimpico'da Manchester United'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve yeni bir '''Masterclass'' ortaya çıkardı. Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Kupası'na kazanarak rüya gibi bir sezon geçirdi.

2009'da Barça, Stadio Olimpico'da Manchester United'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve yeni bir "'Masterclass" ortaya çıkardı. Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga şampiyonluğunu ve İspanya Kupası'na kazanarak rüya gibi bir sezon geçirdi. Kaynak: Dugout