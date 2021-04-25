Fazlı Tan: "Bunlardan acı çekiyoruz"
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Fazlı Tan: "Bunlardan acı çekiyoruz"

Fazlı Tan: 'Bunlardan acı çekiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a mağlup olan Bursaspor'da Teknik Sorumlu Fazlı Tan, hakem hatalarından dolayı duydukları rahatsızlıkları belirtti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a mağlup olan Bursaspor'da Teknik Sorumlu Fazlı Tan, hakem hatalarından dolayı duydukları rahatsızlıkları belirtti. Tan, "Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 7-8 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor" dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Rakibimiz çok basit iki hatamızdan attığı gollerle kazanmasını bildi. Farklı oyuncular deniyoruz, bütün oyuncuları görmeye çalışıyoruz. Rakibimize kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha fazla topa sahip olup, daha fazla pas yaptık. Rakibimizin ilk pozisyonunda, çok basit bir savunma hatasından, pozisyon hatasından golü kalemizde gördük. Mücadelemize devam ettik. 1-1'i yakaladık. Rakibimiz hızlı reaksiyon verdi. Yine çok basit bir hatamızdan 2-1 mağlup duruma düştük."

"Hasan Basri tamamen taktiksel değişiklik oldu"

Maçın hakemine tepki gösteren Fazlı Tan, şöyle devam etti:

"Maçlarda görüyoruz, çok daha basit pozisyonlarda penaltılar veriliyor. 44. dakikada hakem tarafından penaltımız es geçildi. Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 7-8 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor. Oyuncularımızı demoralize ediyor. İkinci yarı kontrol tamamen bizim elimizdeydi, üçüncü bölgede pozisyon bulan, arayan, üreten fakat gol atamayan bir Bursaspor vardı, oyuncularımızın isteği ve arzusundan memnunuz. Hasan Basri, tamamen o anki taktiksel değişiklikten dolayı oyundan çıktı."

"Bandırmaspor maçında da öne atmıştık"

Fazlı Tan son olarak, "Maça 4-3-3 başladık, sonrasında 3-5-2'ye döndük. Daha öncesinde Eren Güler o bölgede oynadığından dolayı, erken zamanda taktiksel amaçlı olduğundan değişikliğe gittik. Furkan Emre'yi, kendi evimizdeki Bandırmaspor maçında da öne atmıştık. Attığımız 2 gole de çok katkısı oldu. Hava toplarına hakimiyeti iyi olduğundan, onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bandırmaspor maçında çok ciddi katkı aldık, bugün ise belki de katkılar alacaktık fakat o topları atamadık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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