Fatma Uruk kimdir? Fatma Uruk kaç yaşında, nereli?

Serbest dalışçı Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Peki, Fatma Uruk kimdir? Fatma Uruk kaç yaşında, nereli?

Serbest dalışçı Fatma Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Fatma Uruk kaç yaşında, nereli? Fatma Uruk kimdir?

FATMA URUK KİMDİR?

1988 yılında İzmir'de doğan Fatma Uruk, 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Uruk, Stajını Ağustos 2010 – Ekim 2010 aylarında Ankara'da Vakıf Bank'da yaptı. 2013 yılından itibaren QNB Finansbank'da çalışmaktadır. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.

Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledikten sonra bu spora merak sardı. Fatma Uruk, üniversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye oldu ve lisans eğitim yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı. Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.

Fatma Uruk, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırabilmek için mücadele verecek.