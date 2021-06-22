Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi başladı. Deneyimli hoca ayağının tozuyla, takımdan ayrılmasını istediği 4 futbolcuyu yönetime rapor olarak sundu. Bu rapora göre, Radamel Falcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.
Galatasaray maliyeti yüksek yabancı futbolcularıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in yönetime sunduğu raporda, 4 futbolcunun biletinin kesildiği öğrenildi.
FALCAO, MLS'E GİDİYOR
Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yeni sezonda takımda düşünülmezken, Luyindama için karar kamp performansına göre verilecek. Öte yandan Falcao'nun MLS'e, Diagne'nin ise Premier Lig'e gitmesi gündemde. Feghouli için ise Vallodolid'in sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı biliniyor.