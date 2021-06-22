Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi başladı. Deneyimli hoca ayağının tozuyla, takımdan ayrılmasını istediği 4 futbolcuyu yönetime rapor olarak sundu. Bu rapora göre, Radamel Falcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.