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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testleri negatif, yakında taburcu olacaklar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" dedi.

29.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:31
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testleri negatif, yakında taburcu olacaklar

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

"SON TESTLERİ NEGATİF, YAKINDA TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından "Evet nerede kalmıştık" notuyla yaptığı paylaşımda, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testleri negatif, yakında taburcu olacaklar

"FATİH TERİM ÇOK YAKINDA NORMAL HAYATINA DÖNECEKTİR"

Öte yandan, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, CNN TÜRK'te katıldığı bir programda Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili, "Sesini çok iyi duydum. Hasta biri gibi konuşmadı. Morali yerindeydi öksürüğü yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarımız bana çok iyi bakıyor. 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak ve o testin ardından karar verilecek dedi. Sevgili adaşımız Fatih Terim, çok yakın zamanda normal hayatına dönecektir. Aldığım izlenim o yöndeydi" ifadelerini kullanmıştı.

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