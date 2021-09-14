Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin faturasını Luyindama ve Babel'e kesti - Haberler Spor
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Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin faturasını Luyindama ve Babel'e kesti

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Galatasaray'ın 2 farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalması sonrası Fatih Terim basın toplantısında, "Bazı arkadaşların bir an önce forma girmeleri lazım yoksa forma kolay olmayacak" demişti. Deneyimli hocanın bu konuşmada Luyindama ve Babel'i işaret ettiği öğrenildi.

Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2 farklı öne geçtiği mücadelede sahadan beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim,performansından memnun kalmadığı Luyindama ve Babel'den formayı almaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM, YENİ FORMÜL ARIYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray 'da Trabzonspor beraberliğinin faturası, Babel ve Luyindamaya kesildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Bazı oyuncular bir an önce formunu bulmalı. Yoksa formayı bir daha olmak kolay olmayacak" derken, bu iki ismi işaret ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Babel ve Luyindama'nın yerine yeni bir formül arıyor.

BABEL'İN YERİNE ARDA TURAN

Arda Turan'ın sakatlıktan döndükten sonra Babel yerine joker görevi vereceği, savunmada da Luyindama'nın oynaması gereken zamanlarda Alpaslan'ın tercih edileceği belirtiliyor. Terim, 20 yaşındaki genç stoperi Kaan Arslan'a da süre vererek, onu da yoğun tempodaki rotasyona dahil etmeye hazırlanıyor.

Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin faturasını Luyindama ve Babel'e kesti
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Yorumlar (2)
Sanane Adımdan :luyindamanın nesi var abi adam nelsondan daha ıyı babel zaten kötü inatla 2. yarı oyuna sokuyorsun
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kadir bedir :kardeşim adama sormazlar mı madem suçlu bunlar, niye oynatıyorsun o zaman.. çek yedek klubesine .
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