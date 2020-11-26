Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim
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Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim

26.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:12

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, torunlarıyla film izlerken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 67 yaşındaki çalıştırıcının mesajındaki marşmelov detayı dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, torunlarıyla film izlerken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı.

"ÖMRÜMÜ UZATANLARIMLA FAVORİ AKTİVİTEM"

67 yaşındaki çalıştırıcı, "Sabahları saha parselizasyonu, dominant santrfor modeli, beki maniple etmek, ofansif futbol kimliği; akşamları Frozen, Winx, Peppa Pig. Unicorn en sevdiğim karakter... 67 yaşında marşmelov denedim. Ömrümü uzatanlarımla, patlamış mısırla sinema izleme favori aktivitem. Dilerim hayata tutunan tüm evlatlarımız iyi, sağlıklı ve mutlu olsunlar" mesajını paylaştı.

Fatih Terim'in bu paylaşımı kısa sürede on binlerce kez izlendi ve beğenildi.

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Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim
Haber Yorumları (4)
KRALEX: BU HAYAT SİZİN GİBİ İNSANLARA CENNET BIZIM GIBI İNSANLARA CEHENNEM
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ADINI YAZ: Hangi dilde filim izliyor bunlar??? Türkçe değil.
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MEMET33: HAH İŞTE, BIRAK TOPU MOPU ANLAMAZ OLDUN ZATEN GİT TORUNLARINLA OYNA BE DEDECİM.
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500
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