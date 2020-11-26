Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, torunlarıyla film izlerken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 67 yaşındaki çalıştırıcının mesajındaki marşmelov detayı dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tecrübeli teknik adam, torunlarıyla film izlerken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı.

"ÖMRÜMÜ UZATANLARIMLA FAVORİ AKTİVİTEM"

67 yaşındaki çalıştırıcı, "Sabahları saha parselizasyonu, dominant santrfor modeli, beki maniple etmek, ofansif futbol kimliği; akşamları Frozen, Winx, Peppa Pig. Unicorn en sevdiğim karakter... 67 yaşında marşmelov denedim. Ömrümü uzatanlarımla, patlamış mısırla sinema izleme favori aktivitem. Dilerim hayata tutunan tüm evlatlarımız iyi, sağlıklı ve mutlu olsunlar" mesajını paylaştı.

Fatih Terim'in bu paylaşımı kısa sürede on binlerce kez izlendi ve beğenildi.