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Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

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Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Trabzonspor'la oynanan maçta gösterdiği performansla Fatih Terim'den tam not aldı. Deneyimli hocanın artık zorunlu bir durum olmadıkça milli futbolcudan formayı almayacağı öğrenildi.

Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalırken sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu performansıyla maçın yıldız isimlerinden biri oldu. Fatih Terim'in performansından oldukça memnun kaldığı milli futbolcu, ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olacak.

OYUN ZEKASINI DİĞER FUTBOLCULARIN ÖNÜNDE GÖRÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, bundan sonra zorunlu kalınmadıkça birinci forvet olarak görev yapacak. Terim, genç futbolcunun oyun zekasını diğerlerinin önünde görüyor. Doğru koşuları ve arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncunun futbol zekasının, diğer futbolcuların performansını da yukarı çektiğini tespit eden tecrübeli teknik adam, bu nedenle milli futbolcuda ısrar etmeye devam edecek.

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