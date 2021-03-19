Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler
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Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler

19.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:53

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Galatasaray'ta teknik patron Fatih Terim, maçın son dakikalarında çılgına döndü. Yedek kulübesinin hemen üzerinde bulunan Rizeli yöneticilerin söylemlerine sinirlenen Terim'i teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maç son anlarından sinirlerine hakim olamadı.

Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler

Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından yıkılan Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü. Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler

EMNİYET GÜÇLERİ TRİBÜNDEN ÇIKMADI

İki takımın yedek kulübelerinin ve tribünde bulunan idarecilerin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırılırken, emniyet güçleri maçın bitimine kadar tribünlerde yer aldı.

Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler
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