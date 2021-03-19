Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maç son anlarından sinirlerine hakim olamadı.

Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından yıkılan Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü. Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

EMNİYET GÜÇLERİ TRİBÜNDEN ÇIKMADI

İki takımın yedek kulübelerinin ve tribünde bulunan idarecilerin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırılırken, emniyet güçleri maçın bitimine kadar tribünlerde yer aldı.